Худсовет сначала даже не стал рассматривать кандидатуру Гурченко, роль отдали Людмиле Касьяновой. Но затем произошло что-то странное.

«Карнавальная ночь» — одна из самых известных работ Эльдара Рязанова и настоящий бенефис Людмилы Гурченко. Роль в этой ленте стала для актрисы самой знаменитой. Немногие знают, что на пробах ее с неприязнью отвергли.

Как всё начиналось

Перед съемками на роль Леночки Крыловой претендовали многие отличные актрисы, счастья решила попытать и Гурченко.

На тот момент ей было 20 лет. На пробах она спела песню из мюзикла «Возраст любви» и была очень горда своим выступлением. А вот те, кто принимал решение на худсовете, ее восторга не разделили. За манеры и гримасы актрисы ее назвали «танцующим уродцем», причем больше всего негодовал режиссер Иван Пырьев. Худсовет даже не стал рассматривать ее кандидатуру. Играть Крылову должна была Людмила Касьянова.

Возвращаясь по коридорам Мосфильма после провальных проб, Гурченко увидела, что навстречу ей идет тот самый Пырьев. Режиссер узнал ее и спросил, зачем она так гримасничает, на пробах ее ужимки все сочли отвратительными. На этот вопрос актриса, которая перед началом разговора решила держаться с достоинством, так и не ответила. Но было поздно. Пырьев повел ее на съемки.

Почему-то Касьянова в последний момент потеряла роль. Причина до сих пор неизвестна, зато ясно одно: съемки надо было начинать срочно, актрисы не было, и Гурченко дали второй шанс.

Не очень удачно снявший первые пробы оператор был на этот раз отстранен, и с Гурченко работал опытный сотрудник. Которого попросили снять ее так, «чтобы получился человек». И он получился: роль отдали Гурченко.

Кстати, рассказывает канал «Люди», манерность актрисы все равно продолжала раздражать, и Рязанову было сложно с ней работать. Как и ей с ним: юная девушка считала, что режиссер не идет в ногу со временем.

Зато то, что получилось из этого творческого союза, полюбилось зрителям на долгие десятилетия.

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