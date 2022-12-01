Звезды

Казанова впервые о романе с Кабановым: «Я поразвлекалась, а для него это боль»

Выпускников первого сезона «Фабрики звезд» подозревали в романе долгие годы. И недавно Алексей рассказал обо всем Яне Чуриковой. А вот Сати утверждает — это всё ложь.

В этом году «Фабрика звезд» отмечает 20-летие со дня запуска первого сезона, поэтому ведущая Яна Чурикова решила собрать вместе всех «фабрикантов» и пообщаться с ними о том, как они стали знаменитыми.

Пришла к ней в гости и группа «Корни», где остались лишь Алексей Кабанов и Саша Бердников, а остальные — новенькие. И во время разговора Яна поинтересовалась скандальным романом Кабанова и Казановой, который обсуждали 20 лет назад. Ходили слухи, что первая красавица «Фабрики» была влюблена в коллегу по цеху, а он, в свою очередь, считался главным девичьим «крашем».

В итоге потом парочка неожиданно для всех рассталась. Сати подозревали в связи с различными олигархами, да и сама она как-то призналась, что состояла в отношениях с женатым мужчиной. Что же касается Кабанова, то этой темы она старалась не касаться.

А вот Алексей, напротив, заявил, что девушка его бросила, и непрозрачно намекнул на ее плохую репутацию, мол, слишком она любит мужчин. Сати не стала влезать в спор, но ответила спустя несколько месяцев. В беседе с Лаурой Джугелией для проекта FAMETIME TV сообщила, что ничего между ними не было.

Это был скорее флирт. Я просто развлекалась. А для него это было не развлечение. Видимо, это и вызвало обиду,

— говорит певица.

Кроме того, она отметила, что Алексей склонен к употреблению спиртных напитков, поэтому нередко говорит всякую чушь, в которую начинает верить сам.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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