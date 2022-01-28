Все новости Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова

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«Ей было почти 13 лет»: Ирина Салтыкова пережила горькую потерю
Три года назад собака буквально разорвала Алисе Салтыковой лицо.
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Ирина Салтыкова раскрыла секрет личной жизни: «Я одна»
Певица дала откровенное интервью.
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Ирина Салтыкова сообщила, что нынешняя жена ее экс-супруга изменяла ему
Певица восхищается женой Виктора.
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Ирина Салтыкова призналась, что не вышла замуж за Павла Буре из-за его любвеобильности
Хоккеист не торопился делать предложение.
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Ирина Салтыкова прокомментировала конфликт с Натальей Ветлицкой
Певица рассказала, что никогда не была подругой Ветлицкой.
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Ирине Салтыковой предлагали стать любовницей за клипы
Олигарх предлагал дорогие подарки в обмен на интим.
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Ирина Салтыкова рассказала о поцелуе с женатым Сергеем Бодровым: «Я очень стеснялась»
Звезда приняла участие в съемках «Брата-2».
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Ирина Салтыкова призналась, что заплатила за свою популярность 10 тысяч долларов
Андрей Губин заплатил в 10 раз больше, чем певица.
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Виктор Салтыков о запевшей Ксении Собчак: «Чуть слух не потерял»
Советский певец считает, что в сети «слишком много мусора».
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«Кто тут мама?»: редкое совместное фото Ирины Салтыковой с дочерью очаровало фанатов
Артистка помогает наследнице продолжать певческую династию.
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«Пять-шесть лет назад мы нормально общались»: Салтыков рассказал, почему не разговаривает с дочерью от первого брака
Первая дочь музыканта считает отца неправым.
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«Какая кошечка»: Ирина Салтыкова показала фото 33-летней дочери в смелом леопардовом наряде
Певица нежно поздравила дочь с днем рождения.
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«Выглядишь как девочка»: 54-летняя Ирина Салтыкова удивила поклонников новым фото
Певица опубликовала снимок, на котором выглядит значительно моложе своих лет.
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