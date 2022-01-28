Ирина Салтыкова
«Ей было почти 13 лет»: Ирина Салтыкова пережила горькую потерю
Три года назад собака буквально разорвала Алисе Салтыковой лицо.28 янв 2022 14:55
Ирина Салтыкова раскрыла секрет личной жизни: «Я одна»
Певица дала откровенное интервью.25 дек 2021 19:11
Ирина Салтыкова сообщила, что нынешняя жена ее экс-супруга изменяла ему
Певица восхищается женой Виктора.24 дек 2021 14:47
Ирина Салтыкова призналась, что не вышла замуж за Павла Буре из-за его любвеобильности
Хоккеист не торопился делать предложение.24 дек 2021 10:59
Ирина Салтыкова прокомментировала конфликт с Натальей Ветлицкой
Певица рассказала, что никогда не была подругой Ветлицкой.24 дек 2021 09:50
Ирине Салтыковой предлагали стать любовницей за клипы
Олигарх предлагал дорогие подарки в обмен на интим.23 дек 2021 16:04
Ирина Салтыкова рассказала о поцелуе с женатым Сергеем Бодровым: «Я очень стеснялась»
Звезда приняла участие в съемках «Брата-2».23 дек 2021 15:59
Ирина Салтыкова призналась, что заплатила за свою популярность 10 тысяч долларов
Андрей Губин заплатил в 10 раз больше, чем певица.23 дек 2021 15:53
Виктор Салтыков о запевшей Ксении Собчак: «Чуть слух не потерял»
Советский певец считает, что в сети «слишком много мусора».20 дек 2021 15:39
«Кто тут мама?»: редкое совместное фото Ирины Салтыковой с дочерью очаровало фанатов
Артистка помогает наследнице продолжать певческую династию.24 фев 2021 01:15
«Пять-шесть лет назад мы нормально общались»: Салтыков рассказал, почему не разговаривает с дочерью от первого брака
Первая дочь музыканта считает отца неправым.25 дек 2020 15:32
«Какая кошечка»: Ирина Салтыкова показала фото 33-летней дочери в смелом леопардовом наряде
Певица нежно поздравила дочь с днем рождения.14 дек 2020 16:35
«Выглядишь как девочка»: 54-летняя Ирина Салтыкова удивила поклонников новым фото
Певица опубликовала снимок, на котором выглядит значительно моложе своих лет.30 июл 2020 15:28
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