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22-летняя блогерша Эвелина Тарханова (Лунаком) попала в реанимацию с инсультом

У Эвелины 1,6 миллиона подписчиков в социальных сетях, девушка пользуется популярностью у аудитории, которая сильно переживает за нее.

Лунаком рассказала о плохом самочувствии накануне. По ее словам, у нее кружилась голова и было высокое давление. В какой-то момент молодежная звезда потеряла силы и несколько часов лежала, после чего окружение приняло решение вызвать доктора.

Медики осмотрели 22-летнюю блогершу и попросили ее сказать несколько слов. У девушки заплетался язык, она не могла связать пары предложений, поэтому девушку экстренно отвезли в реанимацию.

Фото: соцсети

Судя по всему, ситуация пришла в норму, потому что после госпитализации Эвелина выпустила еще парочку постов, рассказав о том, как важно себя беречь и заботиться о здоровье.

Занимайтесь собой и заботьтесь о нервах,

— дала совет поклонникам Эвелина.

Лунаком отвезли в реанимацию. Фото: соцсети

Сегодня днем она вышла на связь и сообщила, что пока ей всё еще плохо, но кризис удалось миновать. Она обещала рассказать обо всем после, а пока что ей необходим отдых и покой.

Отметим, что Лунаком — одна из самых популярных блогерш в России, с аудиторией почти в два миллиона подписчиков. Девушка не только снимает забавные ролики, но и поет.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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