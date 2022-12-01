22-летняя блогерша Эвелина Тарханова (Лунаком) попала в реанимацию с инсультом

У Эвелины 1,6 миллиона подписчиков в социальных сетях, девушка пользуется популярностью у аудитории, которая сильно переживает за нее.

Лунаком рассказала о плохом самочувствии накануне. По ее словам, у нее кружилась голова и было высокое давление. В какой-то момент молодежная звезда потеряла силы и несколько часов лежала, после чего окружение приняло решение вызвать доктора.

Медики осмотрели 22-летнюю блогершу и попросили ее сказать несколько слов. У девушки заплетался язык, она не могла связать пары предложений, поэтому девушку экстренно отвезли в реанимацию.