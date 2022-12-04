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«Не самый лучший день»: в соцсетях высмеяли драку Лепса в Петербурге

Знаменитый музыкант после концерта в Северной столице отправился в ресторан, где устроил жесткую драку: вместе с охранником они избили посетителя бара.

В этом сюжете:

Григорий Лепс стал участником уличной драки, которая произошла на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Музыкант после своего шоу в Ледовом дворце отправился в ресторан, где у него случился конфликт с одним из посетителей.

Общение мужчин на повышенных тонах не понравилось посетителям, поэтому разгневанный певец в сопровождении охранников и зачинщика вышел на улицу. Там они стали кричать друг на друга, а Лепс в буквальном смысле провоцировал петербуржца на драку.

В итоге охранник одним ударом повалил мужчину на асфальт, после чего к нему подбежал Григорий и несколько раз ударил ногой и рукой. Ошарашенный петербуржец смог подняться и отбежать в сторону, но охранник и Лепс догнали его и нанесли еще несколько ударов в область головы и тела (шокирующие кадры можно посмотреть здесь).

Чем закончилась потасовка, пока непонятно. Известно лишь, что с делом будет разбираться полиция. А вот пользователи уже стали шутить по этому поводу в соцсетях.

Явно не самый лучший день у Лепса,

— написали поклонники.

Рюмка водки до добра не доводит, завязывайте, дядя Гриша,

— пишут в соцсетях.

Лепс — достойный противник Хасбику,

— говорят другие.

Отметим, что Григорию Лепсу исполнилось 60 лет в июле. Он пышно отметил праздник большим концертом в столице, но при этом обмолвился, что здоровье уже начало его подводить. Поэтому он регулярно посещает врачей.

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Источник фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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