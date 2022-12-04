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Сломанный нос и гематомы: подробности драки Григория Лепса в Петербурге

Соцсети заполонило видео с дракой Григория Лепса около петербургского ресторана. Что же произошло между исполнителем и посетителем? Есть три версии этой истории.

В этом сюжете:

Григорий Лепс после не самого удачного концерта в Петербурге решил расслабиться и поехал отдыхать не в отель, а в бар на Московском проспекте. Элитное заведение весь вечер принимало посетителей, часть из которых узнала музыканта.

Как говорят очевидцы, артист был щедр и заказал некоторым людям дорогой алкоголь: 16-летний виски, пиво и другие спиртные напитки. Весь чек ему обошелся в 13 тысяч рублей. Но затем вечер был испорчен неожиданной потасовкой на улице.

Первую версию случившегося озвучил владелец бара, который рассказал, что Григорий заехал расслабиться и наткнулся на пьяного 37-летнего мужчину по имени Дмитрий. Тот слишком сильно хотел пообщаться с кумиром, но был слишком настойчив. Да так, что пришлось выходить за дверь и разбираться уже по-мужски.

Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, они зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было,

— признался мужчина в беседе с «Фонтанкой».

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/GlobalLookPress

История Дмитрия несколько отличается от того, что сказал владелец бара. Так, в этот вечер он играл в баре с друзьями в нарды, как вдруг на горизонте появился исполнитель хита «Самый лучший день». Компания опешила от этого, а Лепс предложил сыграть на деньги — и потряс стопкой денег, где было 10 тысяч долларов. Петербуржец был бы и рад потягаться с кумиром, но сам он работает обычным клерком и сумма для него — весьма существенная. После этого случился словесный конфликт, после которого музыкант якобы отвесил парню оплеуху. А дальше уже начались выяснения отношения на улице. Итогом стал сломанный нос со смещением — именно так написано в медицинской справке, которую Дмитрий предоставил полиции, пишет РЕН-ТВ.

Есть и третья версия этой нашумевшей истории. Якобы Лепс спокойно отдыхал в баре с охранником, как вдруг к нему стали приставать выпившие фанаты. Они лезли обниматься, фотографироваться, а затем между музыкантом и поклонником произошел конфликт. И дальше он перешел на улицу — кадры этой потасовки можно увидеть здесь, говорит 78.ru.

Как говорят эксперты, действия Лепса и его охранника попадают под статью 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». После драки Дмитрий поехал в больницу, где ему диагностировали сломанный нос со смещением, а также множественные гематомы. В истории теперь разбирается полиция.

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Источник фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/GlobalLookPress Автор: Татьяна Вайвалова
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