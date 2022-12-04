Сломанный нос и гематомы: подробности драки Григория Лепса в Петербурге

Соцсети заполонило видео с дракой Григория Лепса около петербургского ресторана. Что же произошло между исполнителем и посетителем? Есть три версии этой истории.

Григорий Лепс после не самого удачного концерта в Петербурге решил расслабиться и поехал отдыхать не в отель, а в бар на Московском проспекте. Элитное заведение весь вечер принимало посетителей, часть из которых узнала музыканта.

Как говорят очевидцы, артист был щедр и заказал некоторым людям дорогой алкоголь: 16-летний виски, пиво и другие спиртные напитки. Весь чек ему обошелся в 13 тысяч рублей. Но затем вечер был испорчен неожиданной потасовкой на улице.

Первую версию случившегося озвучил владелец бара, который рассказал, что Григорий заехал расслабиться и наткнулся на пьяного 37-летнего мужчину по имени Дмитрий. Тот слишком сильно хотел пообщаться с кумиром, но был слишком настойчив. Да так, что пришлось выходить за дверь и разбираться уже по-мужски.

Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, они зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было,

— признался мужчина в беседе с «Фонтанкой».