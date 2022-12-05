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Борющийся с 4-й стадией рака юморист Пономаренко не может платить за лечение

Александр столкнулся со страшной бедой, поэтому просит помощи у всех неравнодушных.

Дуэт братьев Пономаренко гастролировал по России много лет. Неизменные аншлаги, участие в шоу «Кривое зеркало» и другие проекты сделали их популярными. Но последние полтора года юмористы столкнулись со страшной бедой — у одного из братьев нашли рак.

Александр почувствовал себя плохо летом 2021 года, его экстренно отвезли в больницу, где провели операцию на желудке, а затем сообщили страшную новость — у актера рак. Ему провели 16 курсов химиотерапии, которые не принесли желаемого результата: опухоль разрастается.

Сам Пономаренко похудел на 20 килограммов и теперь не может передвигаться без помощи жены. Сейчас он находится в Ростове на лечении, которое обходится очень дорого.

Одна упаковка лекарства стоит больше 2 тысяч долларов, а их надо минимум 8,

— говорит Пономаренко в эфире шоу телеканала НТВ.

Юмориста Пономаренко не узнать. Фото: кадр из программы "Россия 1"

Необходимо также оплачивать нахождение в клинике. Кроме того, Израиль отказался брать онкобольного мужчину на лечение, но скоро придут документы из Германии — нужно будет сразу же отдать 30 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей).

Таких денег у семьи сейчас нет, потому что с концертами беда, а все запасы иссякли. Поэтому Пономаренко обращается за помощью ко всем неравнодушным.

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Источник фото: Natalya Loginova/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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