Борющийся с 4-й стадией рака юморист Пономаренко не может платить за лечение

Александр столкнулся со страшной бедой, поэтому просит помощи у всех неравнодушных.

Дуэт братьев Пономаренко гастролировал по России много лет. Неизменные аншлаги, участие в шоу «Кривое зеркало» и другие проекты сделали их популярными. Но последние полтора года юмористы столкнулись со страшной бедой — у одного из братьев нашли рак.

Александр почувствовал себя плохо летом 2021 года, его экстренно отвезли в больницу, где провели операцию на желудке, а затем сообщили страшную новость — у актера рак. Ему провели 16 курсов химиотерапии, которые не принесли желаемого результата: опухоль разрастается.

Сам Пономаренко похудел на 20 килограммов и теперь не может передвигаться без помощи жены. Сейчас он находится в Ростове на лечении, которое обходится очень дорого.

Одна упаковка лекарства стоит больше 2 тысяч долларов, а их надо минимум 8,

— говорит Пономаренко в эфире шоу телеканала НТВ.