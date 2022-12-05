Как сейчас выглядит Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в «Счастливы вместе»?

Актриса Наталья Бочкарева вскоре в третий раз станет мамой. И хоть она это тщательно скрывает, журналисты все равно вычислили интересное положение звезды.

Наталья Бочкарева в нескольких интервью признавалась, что ее до сих пор периодически на улице окликают: «Даша Букина!» Роль из сериала «Счастливы вместе» (который является адаптацией западного проекте «Женаты… с детьми!») настолько понравилась зрителям, что они до сих пор требуют продолжения.

История семьи Букиных, где главой был знаменитый Геннадий, а также его супруга Дарья, никого не оставила равнодушными. Так что Бочкарева благодарна этому проекту за то, что сделал ее знаменитой.