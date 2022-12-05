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Как сейчас выглядит Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в «Счастливы вместе»?

Актриса Наталья Бочкарева вскоре в третий раз станет мамой. И хоть она это тщательно скрывает, журналисты все равно вычислили интересное положение звезды.

Наталья Бочкарева в нескольких интервью признавалась, что ее до сих пор периодически на улице окликают: «Даша Букина!» Роль из сериала «Счастливы вместе» (который является адаптацией западного проекте «Женаты… с детьми!») настолько понравилась зрителям, что они до сих пор требуют продолжения.

История семьи Букиных, где главой был знаменитый Геннадий, а также его супруга Дарья, никого не оставила равнодушными. Так что Бочкарева благодарна этому проекту за то, что сделал ее знаменитой.

Фото: соцсети

Наталья продолжает активно сниматься и участвовать в различных мероприятиях, вот только вскоре ее ожидает длительная пауза в связи с рождением третьего ребенка. СМИ сообщают, что актриса не афиширует беременность от нового мужа, всячески пытаясь скрыть живот под мешковатыми нарядами. Интересно, что у нее уже есть двое детей от первого брака, а вот для ее избранника, известного концертного менеджера, это будет первый ребенок, сообщает «СтарХит».

К слову, Бочкарева пару лет назад попала в неприятную историю: ее остановили сотрудники полиции, а она вела себя неадекватно и призналась, что в трусах у нее запрещенные вещества. Сама Наталья никак не прокомментировала эту историю, но стабильно ходила в суд и получила штраф.

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

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Источник фото: кадр из сериала Автор: Татьяна Вайвалова
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