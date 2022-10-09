Наталья Бочкарева
Бутират, кокаин и алкоголь: пагубные привычки звезд
Не только Паша Техник отличается плохим поведением. В свое время скандалы под веществами устраивали Дима Билан, Наталья Бочкарева и другие звезды.9 окт 2022 21:25
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