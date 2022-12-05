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«Ушла за считаные минуты»: муж актрисы Стешенко раскрыл тайну ее смерти

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить в последний путь Наталию пришли друзья, коллеги и родные.

На Троекуровском кладбище состоялись похороны актрисы Театра Луны Наталии Стешенко. Целую неделю эксперты выясняли, что же случилось с 37-летней женщиной, которая скончалась у себя дома после прогулки. По слухам, ее муж-миллиардер Владимир Семаго настоял на экспертизе, так как заподозрил криминальную составляющую в этой истории.

В итоге стало понятно: у звезды сериала «Лига обманутых женщин» оторвался тромб. Безутешный вдовец на похоронах произнес последнее слово.

От нас ушла Мама и Жена. За считаные минуты. Я не хотел писать об этом, но сегодня молчание становится бессмысленным и подлым,

— признался Семаго.

Экс-депутат Госдумы был удивлен тем, как описывали смерть его жены в СМИ. По его словам, заголовки на сайтах пестрили сенсациями, обсуждениями пикантных подробностей, которых не было в жизни его жены. Она рано вышла замуж, причем в тот момент Семаго еще не был так финансово независим, как его описывают журналисты, хотя уже тогда все писали, что она позарилась на богатого.

Вместе они прошли через огонь, воду и медные трубы: Семаго начал хорошо зарабатывать, а она играла в театре и снималась в сериалах, параллельно занимаясь домом. Даже в период совместной жизни у них не всегда была крыша над головой, а иногда семья жила впроголодь — на 500 рублей в день.

И была любовь и преданность, и восхищение, и обожание с моей стороны,

— цитирует заявление политика «СтарХит».

Напомним, Стешенко умерла 28 ноября у себя дома. Вместе с сыном она вернулась с прогулки, почувствовала себя плохо, села в кресло и скончалась.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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