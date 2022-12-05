«До 7 лет»: адвокат рассказал, что грозит Григорию Лепсу, избившему человека

Поклонники обсуждают драку, которую устроил Григорий Лепс в центре Петербурга. На музыканта написали заявление в полицию.

Григорий Лепс стал главным ньюсмейкером дня, когда в СМИ всплыла запись его драки с петербуржцем в центре города. Пока непонятно, что стало причиной, — пострадавший заявляет, что его провоцировал сам исполнитель хита «Рюмка водки». Источники говорят о другой причине (подробности можно прочесть здесь).

Ясно одно: в этой истории будет разбираться полиция. «Утро-Новости» позвонили известному адвокату Евгению Корчаго.

По его словам, сломанный нос — это 115 статья УК РФ, если без смещения, то есть легкий вред здоровью. Объясняется это просто: нос — единственная часть, когда перелом костей квалифицируется не как средней тяжести, а именно как легкий вред здоровью.