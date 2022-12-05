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«До 7 лет»: адвокат рассказал, что грозит Григорию Лепсу, избившему человека

Поклонники обсуждают драку, которую устроил Григорий Лепс в центре Петербурга. На музыканта написали заявление в полицию.

Григорий Лепс стал главным ньюсмейкером дня, когда в СМИ всплыла запись его драки с петербуржцем в центре города. Пока непонятно, что стало причиной, — пострадавший заявляет, что его провоцировал сам исполнитель хита «Рюмка водки». Источники говорят о другой причине (подробности можно прочесть здесь).

Ясно одно: в этой истории будет разбираться полиция. «Утро-Новости» позвонили известному адвокату Евгению Корчаго.

По его словам, сломанный нос — это 115 статья УК РФ, если без смещения, то есть легкий вред здоровью. Объясняется это просто: нос — единственная часть, когда перелом костей квалифицируется не как средней тяжести, а именно как легкий вред здоровью.

Евгений Корчаго
Евгений Корчаго

«Ну, из хулиганских побуждений здесь вряд ли натянут, потому что был конфликт до этого. Значит, ответственность может быть! Там наказание в виде лишения свободы не предусмотрена по первой части, штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года могут быть применены в данном случае к лицу, которое причинило эти повреждения, если не будет установлено, что это все-таки хулиганство.

А вот если хулиганство (213 статья), там уже все гораздо более серьезно. Здесь уже, если по 2-й части, так как это группа лиц по предварительному сговору может быть квалифицировано. Там до 7 лет лишения свободы».

Фото: коллаж соцсети

По словам эксперта, пока что рано делать какие-то выводы относительно этой ситуации.

Следствие будет разбираться и принимать решение, как это все квалифицировано должно быть. Мы можем только предполагать юридическую оценку, исходя из той квалификации, которая будет установлена,

— говорит известный адвокат Евгений Корчаго.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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