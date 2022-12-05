«Готова стать Рудневой?»: Буланова сменит фамилию после свадьбы с молодым мужем

Исполнительница хита «Не плачь» приняла предложение руки и сердца молодого бойфренда. Мужчина купил певице шикарное кольцо и попросил сменить фамилию.

О романе Татьяны Булановой с молодым бизнесменом, который младше ее на 19 лет, стало известно еще три года назад. Певица неожиданно быстро нашла себе спутника после того, как развелась с футболистом Владиславом Радимовым.

Валерий красиво ухаживал за знаменитостью и покорил ее тем, что быстро нашел язык с наследниками звезды. У нее есть 29-летний сын от первого брака, а также 15-летний сын от Радимова.

Татьяна Буланова уже похвасталась невероятной красоты кольцом от «Тиффани» за несколько сотен тысяч рублей. Как оказалось, свадьбу они планируют сыграть летом 2023 года. И после этого певице предстоит волокита с документами.

«Ты готова стать Рудневой?». Я согласилась, долго не думала. У меня будет двойная фамилия,

— сказала певица во время эфира шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.