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«Готова стать Рудневой?»: Буланова сменит фамилию после свадьбы с молодым мужем

Исполнительница хита «Не плачь» приняла предложение руки и сердца молодого бойфренда. Мужчина купил певице шикарное кольцо и попросил сменить фамилию.

О романе Татьяны Булановой с молодым бизнесменом, который младше ее на 19 лет, стало известно еще три года назад. Певица неожиданно быстро нашла себе спутника после того, как развелась с футболистом Владиславом Радимовым.

Валерий красиво ухаживал за знаменитостью и покорил ее тем, что быстро нашел язык с наследниками звезды. У нее есть 29-летний сын от первого брака, а также 15-летний сын от Радимова.

Татьяна Буланова уже похвасталась невероятной красоты кольцом от «Тиффани» за несколько сотен тысяч рублей. Как оказалось, свадьбу они планируют сыграть летом 2023 года. И после этого певице предстоит волокита с документами.

«Ты готова стать Рудневой?». Я согласилась, долго не думала. У меня будет двойная фамилия,

— сказала певица во время эфира шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Фото: соцсети

Петербургская звезда даже призналась, что хочет обвенчаться с любимым, ведь они пережили горе, радость, счастливые моменты и все на свете. Сейчас она находится в приятных хлопотах в связи с организацией грядущей свадьбы — кстати, платит за нее бизнесмен. У него есть задумка устроить пышное торжество, так как для Валерия этот брак первый. А вот Буланова выступает за скромное семейное торжество.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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