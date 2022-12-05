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Возлюбленный Анастасии Мельниковой скончался прямо перед свадьбой

Звезда «Улиц разбитых фонарей» была 10 лет счастлива с мужчиной по имени Вячеслав. Осенью они должны были пожениться.

Личная жизнь Анастасии Мельниковой, звезды сериала «Улицы разбитых фонарей», настоящее табу для журналистов. Она ни с кем не разговаривает о своих мужчинах и даже об отце родной дочери не говорит. Все привыкли, что актриса живет одна. Поэтому, когда она решилась на откровение о гражданском муже, то это имело эффект разорвавшейся бомбы.

Выяснилось, что Мельникова 10 лет состояла в отношениях с неким Вячеславом. Кто он и чем занимался — звезда не уточнила. При этом подчеркнула, у них все было готово к свадьбе, как вдруг… мужчина неожиданно скончался.

Ровно 2 месяца как не стало человека, с которым у нас с Машей 10 с половиной лет была семья, причем удивительная семья, где люди невероятно умели заботиться друг о друге и жили интересами друг друга,

— цитирует актрису платформа «Смотрим».

Все было готово к свадьбе — они вместе выбрали обручальные кольца, а также Мельникова уже примерила платье, которое теперь висит в шкафу. Дочь Мария, чтобы подбодрить маму, пообещала надеть его на выпускной.

Это не единственное горе, которое случилось в жизни Анастасии. В этом году она похоронила еще и родного брата. Актриса говорит, что не готова пока во всех деталях раскрывать то, что произошло, так как сама еще не осознала.

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Источник фото: Photoagency Interpress/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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