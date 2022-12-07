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Куда пропал Мардан: радиоведущий ушел после громкого скандала

Осень была богата на скандалы в журналистике, которые не обошли и радиосферу. Рассказываем, куда пропал Мардан.

Сергей Мардан — один из самых известных ведущих радиостанции «Комсомольская правда». Его эфиры выходили регулярно, поэтому, когда сейчас он неожиданно исчез, все задаются вопросом: «Куда пропал Мардан?»

Сначала появились сообщения, что радиоведущий уходит из-за скандала, который произошел 23 ноября. В эфире шоу «Утренний Мардан» вышел фрагмент, когда Сергей нецензурно выругался на не пришедшего Михаила Хазина, кроме того, накричал на сотрудницу, помогавшую ему готовиться к эфиру.

Но главред радио опроверг эту информацию, отметив, что эти два события никак не связаны. Оказалось, что Сергею уже несколько раз поступали хорошие предложения из других СМИ, поэтому он решил согласиться и перейти на другую работу — это подтвердила гендиректор «КП» Олеся Носова. Но куда пошел Мардан, пока непонятно.

На место Мардана уже пришли новые спикеры — это Игорь Виттель и Иван Панкин.

Сам Сергей не спешит комментировать закрытие авторской программы. Он ведет популярный блог в социальных сетях, а также Telegram-канал, у которого несколько сотен тысяч подписчиков. Пока его новое шоу не запустилось ни на каком из каналов, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что многие не могут понять, куда исчез Гуревич — ведущий шоу «100 к одному». Рассказываем тут подробности его пропажи.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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