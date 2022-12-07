Урганту нашли замену: шоумен не будет вести «Золотой граммофон»

Иван Ургант сейчас находится в опале, поэтому его экстренно убирают из всех проектов. Сначала был «Вечерний Ургант», затем фильм «Елки», а теперь и «Золотой граммофон».

На протяжении 13 лет Иван Ургант вел популярную премию «Золотой граммофон», которую вручает известная радиостанция в конце года. Но после того как его начали критиковать патриоты, телеведущий покинул проекты и сейчас занимается ведением корпоративов и IT-проектами.

Кто же займет место Урганта? На этот вопрос уже есть ответ. Вадим Галыгин проведет музыкальную премию, которая пройдет в конце декабря. Для него это будет дебют.

Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка,

— сказал Галыгин KP.RU.