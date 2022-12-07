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Урганту нашли замену: шоумен не будет вести «Золотой граммофон»

Иван Ургант сейчас находится в опале, поэтому его экстренно убирают из всех проектов. Сначала был «Вечерний Ургант», затем фильм «Елки», а теперь и «Золотой граммофон».

На протяжении 13 лет Иван Ургант вел популярную премию «Золотой граммофон», которую вручает известная радиостанция в конце года. Но после того как его начали критиковать патриоты, телеведущий покинул проекты и сейчас занимается ведением корпоративов и IT-проектами.

Кто же займет место Урганта? На этот вопрос уже есть ответ. Вадим Галыгин проведет музыкальную премию, которая пройдет в конце декабря. Для него это будет дебют.

Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка,

— сказал Галыгин KP.RU.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Отметим, что Иван последнее время не комментирует какие-либо свои действия и не дает интервью. Ходили слухи, что шоу «Вечерний Ургант» вернется в эфир ближе к Новому году, но это ничем не подтверждается.

Интересно, что Галыгин сейчас переживает «вторую молодость». Он вернулся на телевидение и стал ведущим шоу «Фантастика», кроме того, у него есть несколько других проектов в качестве продюсера.

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Источник фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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