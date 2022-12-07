Ведущий «До и после полуночи» Молчанов госпитализирован, жена умерла в больнице

Страшное горе постигло легендарного телеведущего Владимира Молчанова, который сам проходит лечение, — прямо в палате он узнал, что его любимая супруга Консуэло скончалась.

Об этом сообщила ее родная дочь. Что стало причиной кончины 73-летней женщины, пока непонятно, известно лишь, что супруги были в разных клиниках. Владимиру Молчанову необходим курс лечения от тромбофлебита, который у него образовался после тяжело перенесенного коронавируса.

Звезда экрана хочет поскорее выписаться, чтобы заняться делами с похоронами. Но основная нагрузка по всем вопросам ляжет на его дочь Анну и внука Дмитрия.

Владимир Молчанов женился на девушке с красивым именем Консуэло, еще будучи студентом, как он шутил, так они и прошагали по жизни вместе. Жена поддерживала стремления мужа, решившего заняться телевидением, а сама была известным редактором и сотрудничала с несколькими крупными СМИ в России и за рубежом.

Помогала она Молчанову и в работе над легендарной передачей «До и после полуночи», а также во время съемок многочисленных документальных фильмов.

Во время пандемии пара тяжело перенесла коронавирус и решила переехать за город, чтобы лишний раз не тревожить организм. Молчанов давно нигде не появлялся с супругой на официальных мероприятиях, сообщает KP.RU.

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