«Не сглазил ли кто меня»: Ургант отреагировал на скандал с «Золотым граммофоном»

Шоумен впервые за 13 лет не выйдет на сцену знаменитой музыкальной премии, его заменит Вадим Галыгин.

«Золотой граммофон» в этом году пройдет без Ивана Урганта, который был ведущим церемонии 13 лет подряд. Шоумена убрали после скандальных высказываний, поэтому его место заняли Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин.

Сам он продолжает шутить на тему своей «отмены» и говорит, что в этом году у него загадка на загадке, с которой он справиться не может.

Я уже начинаю думать, не сглазил ли меня кто,

— шутит Иван в беседе с НСН.

Ургант также пошутил, что планирует появиться на сцене Кремлевского дворца, но, так как его на сцену не пускают, нужно придумать какой-либо финт — например, выпрыгнуть из-под юбки какой-нибудь актрисы или певицы.

Также шоумен опроверг конфликт с Вадимом Галыгиным. Якобы он обиделся на то, что друг по юмористическому цеху решил взять и занять его место. Но это неправда: Ургант считает, что его место заняла Екатерина Скулкина, но мстить он никому не будет из-за «недопуска» на «Золотой граммофон».

Отметим, что у Ивана Урганта также отменились съемки передачи «Вечерний Ургант», а другие проекты поставлены на паузу. Сам он редко выходит на корпоративные мероприятия в качестве ведущего.

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