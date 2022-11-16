Все новости Наталья Водянова

Наталья Водянова

Звезды
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Супермодель и одна из самых известных женщин России поделилась невероятной историей, которая достойна «Оскара».
Звезды
Стала известна причина смерти Бориса Моисеева
Исполнитель хита «Голубая луна» умер 27 сентября на 69-м году жизни.
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40-летняя Наталья Водянова ждет шестого ребенка
Российская топ-модель пропустила важное событие из-за беременности.
Звезды
19-летний сын Натальи Водяновой впервые показал свою трехмесячную сестру
Первый муж супермодели в пятый раз стал папой.
Звезды
Наталью Водянову, поделившуюся видео с могилы бабушки, поддержали
Модель пришла на кладбище почтить память бабушки.
Звезды
«Сложно осознать»: убитая горем Водянова сообщила о семейной трагедии
В Нижнем Новгороде умерла бабушка знаменитости.
Звезды в соцсетях
«Впечатляет ваша естественность»: Наталья Водянова в объятиях мужа умилила поклонников
Трогательную запись знаменитость приурочила к 14 февраля.
Мода и красота
«Ангел неземной»: Наталья Водянова в платье из белых перьев очаровала поклонников
Модель приняла участие в показе популярного голландского бренда.
Звезды в соцсетях
«Люблю вашу естественность»: Наталья Водянова без макияжа сделала трогательное селфи с любимцем
Супермодель широко улыбнулась на камеру.
Мода и красота
Платиновая блондинка: Ани Лорак показала на селфи новый цвет волос
Певица решила сменить имидж.
Мода и красота
«Делюсь результатом»: Наталья Водянова показала итоги бьюти-преображения
Топ-модель сменила цвет волос.
Звезды
«Вот в кого вы такая красавица»: Наталья Водянова показала редкое фото своей мамы
Модель поздравила маму с днем рождения.
Мода и красота
«Это больше, чем мода»: Водянова примерила платье в фольклорном стиле для поздравления с Рождеством
Модель примерила образ настоящей русской красавицы.
Звезды в соцсетях
«Повеяло "Игрой престолов"»: Наталья Водянова без косметики снялась в необычном антураже
Снимки с музейными экспонатами дополнили путешествие по Карелии.
Дети
«Было — стало»: Наталья Водянова показала, как изменился ее 19-летний сын Лукас
Модель призналась, что очень гордится сыном.
Звезды в соцсетях
«Что, опять?»: Елена Перминова беременна четвертым ребенком
Модель беременна от 61-летнего бизнесмена.
Звезды
«Долгожданная сестренка Невочки»: Наталья Водянова показала «пополнение в семействе»
У звездной семьи появился щенок.
Мода и красота
«Это красиво? Это мода!»: Наталья Водянова изумила подписчиков смелым луком в плюшевой шубе
Девушка похвасталась новинкой перед поклонниками.
Звезды
«Как вы похожи на него»: Наталья Водянова и ее бабушка почтили память дедушки
«Бабушка рядом с дедушкой», несмотря на разлуку.
Мода и красота
«Надо было вашу бабушку для этих фото брать»: Наталья Водянова в мини удивила фанатов
Модель еще раз смогла восхитить модным показом, хотя провела таких тысячи.
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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