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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото

Супермодель и одна из самых известных женщин России поделилась невероятной историей, которая достойна «Оскара».

Наталья Водянова — одна из самых известных моделей мира с миллионными контрактами. Ее карьера началась в 14 лет, когда ее заметили западные скауты и забрали к себе. Официально подтверждено, что у Водяновой есть еще две сестры… но, как оказалось, что это далеко не все.

Самая младшая сестра Маша родилась в 2000-м, но тогда у матери модели не было возможности растить четвертую дочку. Поэтому на семейном совете было решено отдать ее на удочерение семье из Северной Каролины. Эту идею поддержала и сама Наташа, которой на тот момент было 18 лет.

В США Маша превратилась в Дженни, ее воспитывали хорошие родители. Они же и рассказали ей о том, что она приемная, и девушка отправилась сдавать ДНК-тест, а также пришла в центр по поиску родственников.

В итоге выяснилось, что ее сестра — супермодель Наталья Водянова. Несколько месяцев назад они вышли на связь, а теперь украсили собой обложку американского Vogue, сфотографировавшись у знаменитой Энн Лейбовиц. Подробное интервью выйдет через несколько недель, но уже сейчас лихо закрученный сюжет обсуждают во всем мире.

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Источник фото: Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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