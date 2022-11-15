Тигр покалечил Эдгарда Запашного — страшное видео из больницы

Знаменитый дрессировщик чуть было не лишился жизни из-за молодого тигра.

Страшные кадры после репетиции показал дрессировщик Эдгард Запашный, который получил удар лапой от молодого тигра. По словам знаменитости, он отвлекся на помощника, как вдруг Рой (такая кличка у животного), ударил его лапой с выпущенными когтями по лицу.

Естественно, это не могло не пройти незамеченным для Запашного. Его экстренно отвезли в больницу — под глазом большая рваная рана, также есть царапина на щеке, во рту все кровит.

Сам дрессировщик пришел в себя после нападения и даже пошутил, что с ним все хорошо. Как долго он пробудет в больнице, пока не сообщается, ведь врачам нужно проверить рану, чтобы не случилось заражения. Кроме того, несколько недель Эдгарду точно нужно будет наблюдаться и смотреть, как бы ситуация не обернулась для него тяжелыми последствиями.

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