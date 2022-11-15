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«Она забинтована, ей больно»: продюсер «Ледникового периода» о состоянии Тотьмяниной

Максим Ставиский, являющийся одним из руководителей шоу «Ледниковый период», рассказал о состоянии Татьяны Тотьмяниной.

СМИ и поклонники внимательно следили за состоянием Татьяны Тотьмяниной, которая накануне получила травму и была госпитализирована прямо со съемок шоу «Ледниковый период».

Судя по кадрам, намечалось что-то серьезное — сообщалось, что партнер фигуристки Иван Колесников попал ей коньком в колено, да так, что спортсменка не смога сама покинуть лед и ее на руках вынес Максим Ставиский. «Утро-Новости» позвонили ему, чтобы узнать информацию из первых уст.

Ну, это нормальная, обыкновенная травма у спортсменов. Бывает. Что раздувать из этого сенсацию? Ну, она катается сегодня, выступает,

— попытался успокоить всех Максим.

Удивительно, но по сообщениям некоторых источников, Татьяна уже вернулась на лед и занимается раскаткой. Ей не привыкать к серьезным травмам — еще перед Олимпиадами и чемпионатами мира она нередко жестко падала, но каждый раз выходила на лед и завоевывала медали высшего достоинства.

Так получилось и в этот раз: сдав анализы и проведя несколько обследований, она решила вернуться и продолжить работу в нашумевшем проекте.

Она забинтована, ей больно, но она боец, она спортсмен, она выступает. Я думаю, все у нее будет хорошо. Конечно, это больно, но она молодец,

— сказал Ставиский во время телефонного разговора.

Отметим, что Тотьмянина принимает участие в шоу «Ледниковый период», который в этом году вышел с подзаголовком «Снова вместе». В девятый сезон пригласили различных знаменитостей, которые и раньше участвовали в программе, а также нескольких новых звезд.

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Источник фото: Dmitry Golubovich/GlobalLookPress Автор: Татьяна Вайвалова
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