Отстранят на 4 года и заберут золото Олимпиады: у Валиевой нашли допинг

Громкое дело фигуристки Камилы Валиевой вновь набирает обороты. Стали известны результаты исследований, которые проводились несколько месяцев.

Сегодня WADA обнародовало результаты по Камиле Валиевой, в которых подтвердилось: у известной фигуристки нашли допинг в крови. Поэтому антидопинговое агентство выступает за то, чтобы запретить Валиевой выступать в ближайшие четыре года, а также отобрать у нее все медали, которые были получены с ноября 2021 года. Получается, что у нее отбирают золото в командном турнире на Олимпиаде, а также несколько других медалей, полученных на российских и европейских первенствах.

Теперь все будут ждать решения Спортивного арбитражного суда. Отметим, что пока Камила никак не прореагировала на эту информацию. Ранее она признавалась, что выпила таблетки, которые принадлежали ее дедушке, но сама никогда не употребляла допинг и всегда каталась честно.

К слову, Валиева одна из самых известных российских фигуристок и настоящая надежда отечественного спорта. Уже в юном возрасте она достигла высот благодаря тренировкам у Этери Тутберидзе. На прошедшей Олимпиаде все предрекали ей безоговорочную победу, но из-за скандала Камила разнервничалась и не смогла показать свое лучшее катание.