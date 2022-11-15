Почему ушел Гуревич: ведущий «Сто к одному» покинул шоу из-за громкого заявления

Последний месяц передача «Сто к одному» выходит без привычного ведущего, поэтому публика недоумевает: почему ушел Гуревич?

Александр Гуревич был ведущим популярного проекта на протяжении 24 лет. Каждые выходные он вместе с участниками программы пытался отгадать, какие же варианты ответов дали прохожие на улице. «Сто к одному» было и остается культовым шоу, которое поднимало настроение рано утром по выходным и заставляло мозг работать. И вдруг в начале осени Гуревич пропал — на его место поставили Александра Акопова (биографию продюсера можно прочесть здесь).

Из зрителей мало кто знает, почему ушел Гуревич — дело в том, что еще весной он покинул передачу по политическим мотивам, сделав громкое заявление относительно происходящих в мире событий. При этом, понимая, что он работает на государственном канале, Александр написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Это решение многих удивило, потому что от Гуревича такого поведения не ожидал никто, но он все-таки громко хлопнул дверью. У продюсеров программы было несколько месяцев, чтобы понять, куда двигаться дальше. Ведь шоу снимается блоками, и программы были отсняты на несколько месяцев вперед, а с учетом повторов никто не замечал ухода ведущего до осени.

Затем, когда появился Александр Акопов, многие подумали: это разовая акция. Но он стал вести следующее шоу, затем еще одно. Зрителям не очень понравилось такое положение дел, о чем они заявляли в соцсетях.

Сам Гуревич после этого не делал громких заявлений. Судя по всему, он остался в России и собирается заниматься другими телевизионным проектами, которые, возможно, будут выходить в социальных сетях. Что же касается «Сто к одному», то у продюсеров большие планы на программу. Несмотря на хейт нового ведущего, они говорят, что Акопов хорошо справляется со своей работой и вскоре зрители привыкнут к нему.

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