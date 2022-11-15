Российские телеканалы поставили крест на карьере Дани Милохина

Известный тиктокер попал в черный список всех известных проектов.

После того как Даня Милохин «кинул» продюсеров шоу «Ледниковый период», фактически поставив их перед фактом, что он уйдет в середине съемок, отношение телебоссов к нему резко испортилось. Знаменитый тиктокер теперь персона нон-грата во многих студиях, и, чтобы выбраться из этого, ему нужно снова завоевать доверие.

Так, сам Даня сообщил, что оказался в черном списке большинства телеканалов.

Теперь на ТВ в России его не пустят,

— пошутил про себя Милохин в личных соцсетях.

Пока эта информация официально нигде не подтверждена. Блогер несколько недель назад вернулся из Дубая в Россию, где, предположительно, должен был стать участником съемок нескольких новогодних проектов, но этого не произошло.

Сам Даня пока не спешит грустить по этому поводу. Свою популярность он получил благодаря социальным сетям и основные деньги зарабатывает именно там, так что уход из «телека» не сильно ударит по его кошельку, здесь больше вопрос репутационных рисков. Более того, мелькание на телеэкранах дало ему возможность стать популярным у широкой аудитории.

Отметим, что после ухода Дани Жене Медведевой неделю искали нового партнера, после чего пригласили на шоу участника прошлого сезона Федора Федотова. Актер был победителем и теперь автоматически стал лидером.

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