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Сколько на самом деле лет Алле Пугачевой: Примадонна все моложе и моложе

Когда смотришь на Примадонну, то невольно задаешься вопросом: «Сколько на самом деле лет Алле Пугачевой?» Такое чувство, что с каждым годом звезда только молодеет.

Сколько на самом деле лет Алле Пугачевой, высчитать можно легко — она родилась 15 апреля 1949 года. Выходит, сейчас ей 73 года.

Алла Борисовна не скрывала, что сделала множество пластических операций для того, чтобы не стареть так быстро. Однажды это ее даже чуть не убило, когда на операционном столе случилась клиническая смерть. Врачи буквально вернули знаменитость с того света.

Интересно, что за эти годы Алла Пугачева сильно изменилась — все благодаря детям. Певица не раз говорила: ей хочется выглядеть перед Гарри и Лизой молодой, красивой и подтянутой, а не бабушкой. И кстати, когда они только появились, звезда не могла избавиться от мысли, что перед ней внуки, а не дети. Осознание пришло лишь тогда, когда ребятам исполнилось два года.

Фото: соцсети

Ранее она признавалась, что постоянно ходит к врачам и занимается здоровьем (особенно в Израиле, где она находится последние месяцы), так как очень хочет побольше побыть на этой земле с младшим наследниками. Кристина Орбакайте уже взрослая, у нее своя жизнь, а вот Гарри и Лиза пока не доросли до 18-летия, но уже стали радовать любимую маму: они хорошо учатся, делают успехи в изучении иностранных языков, танцуют и занимаются спортом.

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Источник фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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