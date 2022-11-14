У звезды фильма «Бумер» Вдовиченкова нарушена функциональность мозга

Врачей Владимиру вызвала супруга Елена Лядова.

Елена Лядова несколько дней выхаживала больного мужа, который чувствовал себя плохо. В перерывах между съемками Владимир Вдовиченков жаловался на тошноту, головокружение и желание поспать. Но в итоге делал свою работу.

На выходных ситуация стала критической, и Лядова позвонила в скорую. Приехавшие на место медики провели несколько анализов и сделали обследование, которое показало: у звезды «Бумера» вертебробазилярная недостаточность. Это означает проблемы с сосудами, из-за чего нарушается питание и функциональность мозга.

Ситуация тяжелая, Вдовиченкову необходимо большое комплексное обследование, но актер… отказался ложиться в больницу из-за работы. Несмотря на уговоры жены и врачей, он принял решение не покидать жилище и продолжить работу. Когда он будет долечиваться, никто не знает.

Отметим, что Владимир Вдовиченков долго скрывал свой роман с Еленой Лядовой. Они познакомились на съемках, потом стали появляться вместе, но никому не говорили, что являются парой. Оба чаще всего не говорят о личной жизни, хотя живут вместе с 2015 года.

По слухам, пара очень хочет детей, но пока что они слишком заняты работой и не могут позволить себе отказаться от важных контрактов, сообщает Telegram-канал Mash.

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