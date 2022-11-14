Все новости Елена Лядова

Елена Лядова

Звезды
У звезды фильма «Бумер» Вдовиченкова нарушена функциональность мозга
Врачей Владимиру вызвала супруга Елена Лядова.
Звезды
Актриса Лядова напугала россиян своей худобой: «Питается святым духом»
Звезда сериала «Измены» похвасталась привлекательными изгибами.
Звезды
Актер Владимир Вдовиченков рад, что его жена Елена Лядова мало снимается
Лядова стала менеджером супруга.
Звезды
Юморист Семен Слепаков честно рассказал о лечении в клинике
Юморист не смог похудеть без помощи специалистов.
Кино
Сколько частей у фильма «Батя» 2021 с Вдовиченковым?
“Батя” - российская кинокомедия, которая рассказывает об отношениях отца и сына в суровые 90-е.
Кино
Свет! Камера! Мотор! Пересильд, Бурковский, Мороз и другие отметили День кино
Актеры поздравили коллег и зрителей с творческим праздником.
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«Где-то плачет историк моды»: фото Марины Кравец и Владимира Вдовиченкова обсуждают в сети
Поклонники не одобрили модные эксперименты знаменитости.
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«Что-то Самбурская постарела»: фанаты не узнали Елену Лядову на фото с Бородиной
Поклонники перепутали звезду нового фильма «Батя» с героиней сериала «Универ. Новая общага».
Звезды в соцсетях
«Наша русская Джоди Фостер»: фото Марины Александровой без косметики восхитило сеть
Актриса показала, как любит отдыхать. 
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
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Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
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Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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