Елена Лядова
У звезды фильма «Бумер» Вдовиченкова нарушена функциональность мозга
Врачей Владимиру вызвала супруга Елена Лядова.14 ноя 2022 14:18
Актриса Лядова напугала россиян своей худобой: «Питается святым духом»
Звезда сериала «Измены» похвасталась привлекательными изгибами.7 янв 2022 14:00
Актер Владимир Вдовиченков рад, что его жена Елена Лядова мало снимается
Лядова стала менеджером супруга.29 дек 2021 09:47
Юморист Семен Слепаков честно рассказал о лечении в клинике
Юморист не смог похудеть без помощи специалистов.16 ноя 2021 13:01
Сколько частей у фильма «Батя» 2021 с Вдовиченковым?
“Батя” - российская кинокомедия, которая рассказывает об отношениях отца и сына в суровые 90-е.22 окт 2021 16:35
Свет! Камера! Мотор! Пересильд, Бурковский, Мороз и другие отметили День кино
Актеры поздравили коллег и зрителей с творческим праздником.27 авг 2021 17:00
«Где-то плачет историк моды»: фото Марины Кравец и Владимира Вдовиченкова обсуждают в сети
Поклонники не одобрили модные эксперименты знаменитости.18 фев 2021 12:32
«Что-то Самбурская постарела»: фанаты не узнали Елену Лядову на фото с Бородиной
Поклонники перепутали звезду нового фильма «Батя» с героиней сериала «Универ. Новая общага».18 фев 2021 10:12
«Наша русская Джоди Фостер»: фото Марины Александровой без косметики восхитило сеть
Актриса показала, как любит отдыхать.22 окт 2020 11:29
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