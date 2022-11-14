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Неухоженный и худой: тяжелобольной Андрей Губин впервые за год пришел на шоу

Легенда 90-х несколько лет борется с тяжелым неврологическим недугом. Он редко появляется на ТВ, но для друзей сделал исключение.

В 1990-х и середине 2000-х Андрей Губин был самым популярным артистом в России. Он собирал стадионы, но затем неожиданно пропал. Тогда выяснилось, что ему поставили тяжелый диагноз «левосторонняя прозопалгия». Это неврологическое заболевание характеризуется хаотичностью речи, рассеянным вниманием и неконтролируемыми движениями.

В прошлом году Губин признавался, что начал шепелявить и вообще врачи предложили ему готовиться к худшему: он вскоре может лишиться зубов. В минувшие выходные Андрей появился на телевидении в шоу «Суперстар!» телеканала НТВ. Он пришел поддержать друга и коллегу Александра Айвазова, который посвятил ему песню «Птица».

Многие обратили внимание, что легенда 90-х выглядит неважно: у него небрежный вид, он заметно похудел. По всему видно, как тяжело ему дается каждое движение и действие. Но когда Губин оказался на сцене, он вмиг преобразился.

Недаром говорят, что сцена лечит. Но Андрей не спешит возвращаться к концертам. Хотя, по слухам, ему несколько раз предлагали по миллиону долларов за несколько выступлений.

Надежды на то, что Губин вылечится, нет. По его словам, со временем будет только хуже. Но он все равно смотрит в будущее с оптимизмом и говорит, что собирается бороться до конца.

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Источник фото: кадр из программы Автор: Татьяна Вайвалова
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