«Иван не уезжал дальше, чем Тимати»: Михеева раскрыла, где скрывается Ургант

Ведущая шоу «Вечерний Ургант» дала откровенное интервью и защитила своего коллегу.

После мировых событий, которые произошли в феврале 2022 года, многие озлобились на Ивана Урганта. Тогда телеведущий опубликовал пост, а затем взял отпуск и уехал на несколько недель из страны. Позже он вернулся, правда, его «отлучка» не понравилась патриотам, и они начали хейтить звезду экрана, откровенно называя предателем.

С этим в корне не согласна Алла Михеева. Ведущая «Острого репортажа» подчеркивает, что Ургант не только истинный любитель России, но и патриот до мозга костей, который не собирался никуда уезжать.

По ее словам, он работает на износ, продолжает посещать «Останкино» и придумывает различные проекты для любимой аудитории.

Он не уезжал никуда дальше, чем Тимати вместе со мной на серф-кемп,

— откровенно говорит Алла «СтарХиту».

Она также посетовала, что «Вечерний Ургант» перестал выходить в свой юбилейный год, когда отмечал 10-летие. При этом будущее программы очень туманно — никто не знает, когда шоу запустится вновь, хотя слухи об этом ходят уже не один месяц.

Кстати, чтобы студия не простаивала, на месте «Вечернего Урганта» начали снимать новую передачу «Мечталлион», ее ведущим стал Митя Хрусталев.

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