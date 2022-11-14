Все новости Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков

Звезды
У звезды фильма «Бумер» Вдовиченкова нарушена функциональность мозга
Врачей Владимиру вызвала супруга Елена Лядова.
Звезды
Актер Владимир Вдовиченков рад, что его жена Елена Лядова мало снимается
Лядова стала менеджером супруга.
Кино
Сколько частей у фильма «Батя» 2021 с Вдовиченковым?
“Батя” - российская кинокомедия, которая рассказывает об отношениях отца и сына в суровые 90-е.
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«Где-то плачет историк моды»: фото Марины Кравец и Владимира Вдовиченкова обсуждают в сети
Поклонники не одобрили модные эксперименты знаменитости.
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«Что-то Самбурская постарела»: фанаты не узнали Елену Лядову на фото с Бородиной
Поклонники перепутали звезду нового фильма «Батя» с героиней сериала «Универ. Новая общага».
Звезды
«У нас так мало детского кино»: Юлия Снигирь сыграет маму в фильме «Чук и Гек»
Знаменитость объявила о начале съемок фильма.
Звезды
«Хорошо, что я не Айседора Дункан»: Асмус снимется в фильме с Сашей Петровым в роли Есенина
Звезды фильма «Текст» вновь встретятся на площадке.
Звезды в соцсетях
«Мы ведь Оптимисты!»: Елизавета Боярская заинтриговала фанатов фото со съемок
Актриса пообещала любопытный сюжет сиквела сериала.
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