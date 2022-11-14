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Кузьма Соколов из сериала «Солдаты»: как жизнь потрепала актера Ивана Моховикова

В начале 2000-х на экраны вышел сериал «Солдаты», в котором роль Кузьмы Соколова сыграл молодой актер Иван Моховиков. Тогда ему было 25 лет.

Моховиков снимался в роли Кузьмы Соколова 17 сезонов, фактически став единственным актером, «оттрубившим» от звонка до звонка. Его герой полюбился публике, так как постоянно попадал в нелепые и смешные истории.

Сейчас Иван уже взрослый и солидный мужчина, сам себя он называет универсальным актером — он может сыграть драматическую роль, комическую, выступает в мюзиклах и активно снимается в рекламе.

Причем Моховикову это не нравится, он хотел бы сосредоточиться на чем-то одном. В интервью Тимуру Кизякову он сообщил, что предпочитает «находиться» немного в стороне от всего хайпа, который сейчас происходит, и больше любит работать, чем говорить.

Кадр из программы

Он отметил, что изменился внешне — лицо уже не такое молодое. К тому же Иван немного поднабрал веса, но на носу у него будут другие проекты, где потребуется полная отдача и новые вызовы, так что он еще похудеет.

Поддерживает Ивана супруга Ольга Глушкова, с которой он познакомился еще в студенческие годы. За годы совместной жизни бывала всякое, но Моховиков сразу понял, что Ольга — его женщина и она с ним до конца.

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Источник фото: кадр из сериала Автор: Татьяна Вайвалова
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