Кузьма Соколов из сериала «Солдаты»: как жизнь потрепала актера Ивана Моховикова

В начале 2000-х на экраны вышел сериал «Солдаты», в котором роль Кузьмы Соколова сыграл молодой актер Иван Моховиков. Тогда ему было 25 лет.

Моховиков снимался в роли Кузьмы Соколова 17 сезонов, фактически став единственным актером, «оттрубившим» от звонка до звонка. Его герой полюбился публике, так как постоянно попадал в нелепые и смешные истории.

Сейчас Иван уже взрослый и солидный мужчина, сам себя он называет универсальным актером — он может сыграть драматическую роль, комическую, выступает в мюзиклах и активно снимается в рекламе.

Причем Моховикову это не нравится, он хотел бы сосредоточиться на чем-то одном. В интервью Тимуру Кизякову он сообщил, что предпочитает «находиться» немного в стороне от всего хайпа, который сейчас происходит, и больше любит работать, чем говорить.