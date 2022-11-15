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Эмили Ратаковски после развода закрутила роман с бывшим Ким Кардашьян

Одна из самых красивых женщин планеты, модель Эмили Ратаковски, сошлась с главным ловеласом Голливуда.

Эмили Ратаковски всего пару лет прожила с бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом, которому родила наследника, но летом пара решила расстаться. Причиной стали постоянные измены миллионера. Ходили слухи, что роковая красавица нашла утешение в объятиях голливудской звезды Брэда Питта — якобы у них было несколько свиданий. Но затем появилась новая информация — она встречается с диджеем. Их страстный поцелуй заметили на улице.

Теперь же американские таблоиды и вовсе стали приписывать ей роман с Питом Дэвидсоном. Это главный ловелас Голливуда, который еще пару месяцев назад встречался с Ким Кардашьян — именно он утешал ее после развода с Канье Уэстом. Также он отметился отношениями с певицей Арианой Гранде — девушка даже посвятила ему песню.

Чем же Пит так привлекает первых красавиц Голливуда? Говорят, что тайна кроется в том, что он плохой мальчик, с которым можно оторваться после расставания с мужем. Но затем девушкам он становится не особо интересен. Да и к тому же у Дэвидсона проблемы с наркотиками и алкоголем. Поэтому почти все его романы редко превышают шесть месяцев, сообщают Page Six.

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Источник фото: MediaPunch via www.imago-images./www.imago-images.de/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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