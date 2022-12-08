21-летняя звезда TikTok умерла в Нью-Йорке при загадочных обстоятельствах

Известная блогерша Мегхи Тхакур, у которой более миллиона подписчиков, неожиданно скончалась.

Стало известно о том, что 21-летняя звезда соцсети TikTok Мегхи Тхакур скоропостижно скончалась в Нью-Йорке. Причина смерти пока не озвучена, родители находятся в полном шоке от произошедшего и не понимают, как такое могло произойти.

Известно, что кончина произошла еще 24 ноября рано утром. Все это время мама и папа хранили молчание, а пользователи по всему миру не понимали, почему любимица перестала публиковать контент.

Свет нашей жизни, наша добрая, заботливая и прекрасная дочь Мегхи Тхакур внезапно и неожиданно скончалась,

— цитирует E!News заявление семьи.

Публика начала свое расследование, ведь Мегхи ничем не болела ранее и никогда не жаловалась на здоровье. За пару дней до кончины она рассказывала, как отправилась гулять по Нью-Йорку, после чего неожиданно пропала.

В американских соцсетях уже строят предположения, что причиной смерти мог стать тромб или же сердечные проблемы, а вот версию убийства отмели сразу: при такой популярности Тхакур это стало бы известно за несколько минут.

Пока что других предположений нет, но пользователи хотят докопаться до правды. И проводить любимую блогершу в последний путь.

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