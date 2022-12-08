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У Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание

Легенда мировой сцены может умереть, если срочно не начнет заниматься здоровьем.

54-летняя Селин Дион опубликовала ролик в соцсетях, в котором рассказала о неизлечимом недуге. Ей поставили синдром мышечной скованности. Сама артистка призналась: при таком раскладе она не может петь и выходить на сцену. Более того, канадская звезда испытывает постоянную боль, могут возникнуть переломы и разрывы мышц.

Люди с таким заболеванием постепенно утрачивают способность водить автомобиль и даже питаться самостоятельно. Пока что лечения от этого недуга нет — врачи ли могут снизить симптомы и облегчить боль.

Таких людей в мире 1 на миллион,

— сказала Селин Дион в своем обращении.

На 2023 год у нее было запланировано грандиозное возвращение. Звезда должна была выступить в родной Канаде, после поехать в США, а затем уже отправиться в Европу. Ходили слухи, что она впервые приедет в Россию, но из-за мировой ситуации от этих концертов было решено отказаться.

Теперь же, по словам Селин, все концерты переносятся на 2024 год. Суперзвезда мировой сцены говорит: она будет бороться до конца и еще готовится выйти к поклонникам.

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Источник фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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