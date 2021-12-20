Селин Дион
Певица оценила вокальные способности Бузовой: «Это шоу»
Что стоит за феноменом Ольги Бузовой.20 дек 2021 14:56
«Не может двигаться»: Селин Дион отменила концерты из-за болезни
Невролог рассказал, почему певица стала неработоспособной.20 окт 2021 14:22
«Нежность и страсть»: Юлию Ковальчук в нижнем белье сравнили с молодой Селин Дион
Певица порадовала поклонников выходом нового клипа.27 янв 2021 09:32
«Главное, доплывите без айсбергов»: Ягудин и Тотьмянина повторили известную сцену из «Титаника»
Семья сейчас отдыхает в Эмиратах.15 янв 2021 10:43
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории