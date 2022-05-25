Все новости Дакота Джонсон

Дакота Джонсон

Кино
Молодая звезда «Охотников за привидениями» Селеста О’Коннор сыграет в фильме Marvel «Мадам Паутина»
Заглавную роль исполнит Дакота Джонсон.
Кино
Дакота Джонсон утверждает, что Джесси Айзенберг игнорировал ее во время съемок «Социальной сети»
Но звезда «Пятидесяти оттенков серого» не держит зла на коллегу, воспринимая ту ситуацию с юмором.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.
Звезды
Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон обвинила Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке
Актриса хоррора «Птицы» не смогла продолжить карьеру из-за режиссера.
Кино
Сколько всего частей у фильма «Пятьдесят оттенков серого»?
Всего франшиза насчитывает три части.
Кино
7 фильмов, которые заставят поверить в женскую дружбу всех скептиков
Женская дружба — явление, которое часто становится предметом спора.
Кино
По слухам, Арми Хаммер лишился роли в продолжении «Назови меня своим именем»
Вряд ли это кого-то удивит.
Кино
Во время съемок фильма «Друзья навсегда» Дакота Джонсон пережила паническую атаку
Причиной стала необходимость петь.
Звезды
Джейми Дорнан из «Пятидесяти оттенков серого» получил фото ребенка, «зачатого» с Дакотой Джонсон
«Фанатское безумие» не оставляет Джейми Дорнана.
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