Дакота Джонсон
Молодая звезда «Охотников за привидениями» Селеста О’Коннор сыграет в фильме Marvel «Мадам Паутина»
Заглавную роль исполнит Дакота Джонсон.25 май 2022 17:39
Дакота Джонсон утверждает, что Джесси Айзенберг игнорировал ее во время съемок «Социальной сети»
Но звезда «Пятидесяти оттенков серого» не держит зла на коллегу, воспринимая ту ситуацию с юмором.24 янв 2022 14:31
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.30 дек 2021 12:26
Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон обвинила Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке
Актриса хоррора «Птицы» не смогла продолжить карьеру из-за режиссера.16 ноя 2021 13:50
Сколько всего частей у фильма «Пятьдесят оттенков серого»?
Всего франшиза насчитывает три части.21 окт 2021 12:10
7 фильмов, которые заставят поверить в женскую дружбу всех скептиков
Женская дружба — явление, которое часто становится предметом спора.5 окт 2021 14:00
По слухам, Арми Хаммер лишился роли в продолжении «Назови меня своим именем»
Вряд ли это кого-то удивит.23 мар 2021 16:52
Во время съемок фильма «Друзья навсегда» Дакота Джонсон пережила паническую атаку
Причиной стала необходимость петь.27 янв 2021 14:25
Джейми Дорнан из «Пятидесяти оттенков серого» получил фото ребенка, «зачатого» с Дакотой Джонсон
«Фанатское безумие» не оставляет Джейми Дорнана.27 ноя 2020 11:06
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