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Лысый Роберт Дауни-младший напугал фанатов: что случилось с Железным человеком?

Роберт Дауни-младший много лет подряд признавался самым стильным мужчиной планеты. У него всегда безукоризненный костюм и идеальная прическа. Но тут он появился лысым.

Американский актер приехал на премию Governors Awards, которая проходила в Лос-Анджелесе, лысым. Фотографии нового имиджа актера облетели весь мир. Но что же случилось с Робертом?

Сначала поклонники запереживали, подумав, что их любимый актер болен. Другие же сказали, что это часть рекламного проекта. Но СМИ удалось выяснить, что Дауни-младший решился на столь кардинальное преображения из-за нового сериала «Сочувствующий», который расскажет историю вьетнамско-американского профессора и писателя Вьет Тхань Нгуена. Роман о его жизни в 2016 году получил Пулитцеровскую премию.

Фото: IMAGO/Dave Starbuck

Сам исполнитель роли Железного человека никак не прокомментировал свою внешность. На красной дорожке он развлекал публику, был весел и много шутил, а также корчил рожи, как это обычно он делает на публичных мероприятиях.

Напомним, что после финальной части «Мстителей» актер отошел от роли Тони Старка. Продюсеры, правда, хотят вернуть его в перезапуск франшизы, но пока что об этом идут только разговоры, а сам Роберт Дауни-младший не раз говорил: ему хочется сыграть больше разноплановых историей, сообщает Newshub.

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Источник фото: IMAGO/Dave Starbuck/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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