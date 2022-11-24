Лысый Роберт Дауни-младший напугал фанатов: что случилось с Железным человеком?

Роберт Дауни-младший много лет подряд признавался самым стильным мужчиной планеты. У него всегда безукоризненный костюм и идеальная прическа. Но тут он появился лысым.

Американский актер приехал на премию Governors Awards, которая проходила в Лос-Анджелесе, лысым. Фотографии нового имиджа актера облетели весь мир. Но что же случилось с Робертом?

Сначала поклонники запереживали, подумав, что их любимый актер болен. Другие же сказали, что это часть рекламного проекта. Но СМИ удалось выяснить, что Дауни-младший решился на столь кардинальное преображения из-за нового сериала «Сочувствующий», который расскажет историю вьетнамско-американского профессора и писателя Вьет Тхань Нгуена. Роман о его жизни в 2016 году получил Пулитцеровскую премию.