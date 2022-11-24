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Пересильд объявила о романе с коллегой по фильму «Вызов» — первые кадры пары

Звезда российского театра и кино, актриса Юлия Пересильд впервые после расставания с режиссером Алексеем Учителем вышла в свет с новым бойфрендом — актером Михаилом Тройником.

Парочка не стеснялась чувств, появившись на премии Ok! Awards, которая накануне поздно вечером завершилась в Москве. Юлия пришла с Михаилом Тройником — актер является ее коллегой, вместе они снимались в фильме «Вызов». Артист также известен по ролям в сериале «Чики» и «Метод».

Влюбленные обнимались друг с другом, мило беседовали, а также позировали фотографам. Но вот прокомментировать свои отношения не рискнули.

Напомним, что Юлия Пересильд несколько лет состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, которому родила двух дочерей. Мэтр, правда, все это время был в законном браке и так и не развелся с супругой.

Несмотря на расставание, они сохранили хорошие отношения и продолжают общаться друг с другом, а Алексей Ефимович даже снял дочь в нашумевшей картине «Цой».

Сейчас все ждут показа долгожданного фильма «Вызов», ведь часть съемок этой картины проходила в космосе — для этого режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд специально доставили на МКС, где они пробыли несколько недель, сообщает Peopletalk.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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