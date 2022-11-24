Кто поет «Федерико Феллини»: странная песня обессмертила великого режиссера

Современное поколение уже плохо знает о великом итальянском режиссере, фильмы которого считаются классикой, поэтому рассказываем им не только о том, кто поет песню «Федерико Феллини», но и о том, кто это такой.

Летом 2021 года вся Россия распевала песню со странными словами «Я как Федерико Феллини, дайте „Оскар“ этой богине». Композиция стала суперхитом, который продолжает находиться на верхних строчках хит-парадов даже в 2022 году.

Исполняют их Женя Галибри и Саша Мавик, более известные как дуэт Galibri & Mavik. На данный момент композиция «Федерико Феллини» набрала более 35 миллионов прослушиваний в YouTube, а клип посмотрели 60 миллионов раз.

История создания композиции весьма банальна: авторы уже давно работают с различными фрешменами (современные музыканты, которые на слуху у молодой аудитории. — Прим. ред.), а тут им захотелось написать что-то свое. Строчки сложились быстро, а Федерико Феллини просто пришелся к месту. И, кстати, ребята знали, кто это такой, в отличие от молодежной аудитории, которая тут же стала гуглить: «Кто такой Федерико Феллини?»

Так что поколение зумеров теперь не только отрывается на дискотеке под эту композицию, но и смотрит фильмы культового итальянского режиссера, который удостоен пяти «Оскаров» и «Золотой пальмовой ветви» в Каннах.

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