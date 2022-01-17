Все новости Максим Виторган

Максим Виторган

Звезды
Максим Виторган поделился фото с сыном от Ксении Собчак
Платон хочет поскорее стать взрослым.
Звезды
Психолог прокомментировала воспитание сына Виторганом и Собчак: «Здоровая родительская позиция»
Платон должен сам выбрать профессию.
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Максим Виторган рассказал, как рак изменил его отца-актера: «Другой человек»
В силу возраста актер не понимал, что происходит с родителем.
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Максим Виторган не смог объяснить, почему женился на Ксении Собчак
Виторган считает, что есть вещи, которые невозможно выразить словами.
Звезды
Виторгана сравнили с Мистером Бигом из «Секса в большом городе»: «Такая манкость»
Актер покорил зрительниц в новом интервью.
Звезды
Актер Максим Виторган назвал советские ценности лицемерными
Звезда фильма «День выборов» не хотел становиться комсомольцем.
Звезды
«Ксюша от породистого родила»: Богомолова унизили сравнением с Виторганом
Бывший муж Собчак завоевал симпатии женщин.
Звезды
«Сдали нервы»: Виторган показал Нинидзе свою новую любовь
Виторган признал, что преждевременно признался в любви.
Звезды
«Гарри Поттер сильно подкачался: Роман Курцын сменил имидж
Брутальный актер предстал в новом образе.
Звезды
«Помним! Любим!»: звезды отметили 86-летие Табакова после скандала с Прокловой
Знаменитости выразили свою признательность мастеру, а его супруга показала фото внучки.
Звезды
«Два мешка мусора насобирали»: Матвеев пристыдил рыболовов и шашлычников
Отдых у озера превратился в общественно полезный труд.
Звезды
«Данила отъелся так»: Козловский обескуражил фанатов лишним весом
Российский актер и режиссер Максим Виторган удивил подписчиков кадром со съемок.
Дети
«Мои куколки»: 81-летний Виторган показал подросших дочек на трогательном видео с прогулки
Звезда отечественного кино поделился семейным видео.
Дети
«Грушинский фестиваль уже не тот»: Максим Виторган с сыном Собчак устроили импровизированный концерт
Маленький Платон попробовал себя в качестве музыканта.
Звезды
«Выставили счет по 800 долларов в день»: жена Виторгана рассказала, как их в Киеве «обобрали» врачи
Ирина Млодик призналась, что они с супругом были «ошарашены хамством» медиков и неуважением к имени народного артиста.
Дети
«Мы с Платоном смотрим мультфильм»: Максим Виторган поделился уютным фото с сыном от Собчак
Актер с сыном провели время в кинотеатре.
Дети
«Глаз дергается, но все живы»: Максим Виторган рассказал, как проводит время с сыном от Собчак
Актер признался, что никогда не любил моделирование.
Дети
«Мне бы еще пару детей»: 81-летний Виторган в окружении дочерей задумался о прибавлении в семействе
Многодетный актер все свободное время проводит с малышками.
Дети
Дочки 81-летнего Виторгана трогательно позировали в красном внедорожнике
Звезда «Склифосовского 8» обожает своих дочек.
Звезды
«Ты грозный дядя»: Виктория Исакова поделилась радостью от приобретения машины за 6 миллионов рублей
Звезда «Оттепели» отдала предпочтение внушительному внедорожнику.
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