Максим Виторган поделился фото с сыном от Ксении Собчак

В силу возраста актер не понимал, что происходит с родителем.

Максим Виторган рассказал, как рак изменил его отца-актера: «Другой человек»

Виторган считает, что есть вещи, которые невозможно выразить словами.

Максим Виторган не смог объяснить, почему женился на Ксении Собчак

Виторгана сравнили с Мистером Бигом из «Секса в большом городе»: «Такая манкость»

«Ксюша от породистого родила»: Богомолова унизили сравнением с Виторганом

Виторган признал, что преждевременно признался в любви.

Знаменитости выразили свою признательность мастеру, а его супруга показала фото внучки.

«Помним! Любим!»: звезды отметили 86-летие Табакова после скандала с Прокловой

Отдых у озера превратился в общественно полезный труд.

Российский актер и режиссер Максим Виторган удивил подписчиков кадром со съемок.

«Мои куколки»: 81-летний Виторган показал подросших дочек на трогательном видео с прогулки

Маленький Платон попробовал себя в качестве музыканта.

«Грушинский фестиваль уже не тот»: Максим Виторган с сыном Собчак устроили импровизированный концерт

Ирина Млодик призналась, что они с супругом были «ошарашены хамством» медиков и неуважением к имени народного артиста.

«Выставили счет по 800 долларов в день»: жена Виторгана рассказала, как их в Киеве «обобрали» врачи

Актер с сыном провели время в кинотеатре.

«Мы с Платоном смотрим мультфильм»: Максим Виторган поделился уютным фото с сыном от Собчак

«Глаз дергается, но все живы»: Максим Виторган рассказал, как проводит время с сыном от Собчак

Актер признался, что никогда не любил моделирование.

27 янв 2021 13:33