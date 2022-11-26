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Проблемы с алкоголем и депрессия: как жила сгоревшая в пожаре вдова Говорухина

Галина Борисовна погибла в страшном пожаре в своем загородном доме. Сиделки не было дома, поэтому она ничем не могла помочь женщине.

Вторая жена Станислава Говорухина была с ним много лет — Галина Борисовна поддерживала режиссера во всех начинаниях и прощала ему многочисленные измены, о которых ей доносили друзья и коллеги легенды.

Когда у Говорухина обнаружили рак, она была рядом до последнего и, как рассказали в окружении женщины, тяжело переживала его уход в 2018 году.

Последние пару лет соседи нередко видели ее в состоянии алкогольного опьянения. Говорят, это случилось на фоне стресса из-за смерти мужа. Она никуда не выходила, старалась ни с кем не общаться и сильно тосковала без любимого Славы (так вдова говорила о супруге).

У Галины Борисовны была сиделка, которая регулярно навещала Говорухину. Вчера днем она тоже пришла, но отлучилась в магазин, а когда пришла — увидела полыхающее здание. Одноэтажный деревянный особняк вспыхнул мгновенно, видимо, 74-летняя пенсионерка не успела спастись и выбежать.

Сиделка уже сказала, что хозяйка много курила — возможно, из-за этого произошло возгорание. Кроме того, у Говорухиной были проблемы с лишним весом — эксперты полагают, что это тоже стало одной из причиной ее смерти: пенсионерка просто не смогла быстро выбраться из дома.

Напомним, сообщение о возгорании поступило около 16.00. На место прибыло несколько пожарных расчетов, которые справились с огнем в 18.00. Позже там нашли тело женщины. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщает «Пятый канал».

Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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