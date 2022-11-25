74-летняя вдова Станислава Говорухина погибла в огне в Новой Москве

Галина Говорухина стала жертвой пожара, который случился в поселке Лесное Озеро в деревне Крекшино.

Сегодня днем в одном из элитных поселков Новой Москвы произошел пожар, в котором, как позже выяснилось, погибла вдова режиссера Станислава Говорухина — Галина.

В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило 25 ноября в 15:42. Сообщалось, что в частном одноэтажном деревянном доме произошло возгорание на мансардном этаже. Огонь быстро распространился по строению в 100 квадратных метров. На место прибыли спасатели, которым удалось потушить огонь около 18:00. Уже позже, разбирая завалы, стало понятно: один человек не выжил.

Увы, это оказалась вдова Станислава Говорухина Галина. Женщине было 74 года. Что стало причиной возгорания, установит следствие.

Отметим, что сам режиссер умер в 2018 году после продолжительной болезни, сообщает ТАСС.

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