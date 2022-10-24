Земфира
Где Пугачева: Примадонна сбежала из России и не собирается назад
Примадонна российской эстрады стала главным ньюсмейкером последних месяцев, поэтому всех интересует главный вопрос, где Пугачева?24 окт 2022 11:41
«Было сделано по его указанию»: Волкова ушла из театра из-за Михалкова
Звезда сериала «Воронины» рассказала, как оказалась жертвой в игре знаменитого режиссера, который стал руководителем театра.19 окт 2022 08:21
Певец Микабен умер на концерте в Париже — видео
Гаитянский певец выступал на разогреве группы Carimi в столице Франции, как вдруг ему стало плохо. Он упал и скончался на глазах у тысячи человек.18 окт 2022 23:06
Умер 80-летний участник группы Ricchi e Poveri
Певец Франко Гатти скончался у себя дома.18 окт 2022 12:58
Последние новости про Аллу Пугачеву: в семье Примадонны случился раскол
Певица не желает говорить о том, что происходит в ее семье, но факты налицо: последние новости про Аллу Пугачеву не самые радостные.18 окт 2022 12:35
За концерты в Европе Земфира получает в десятки раз меньше, чем в России
Певица потеряла миллионы, когда перебралась во Францию.18 окт 2022 11:49
День рождения Ренаты Литвиновой завершился приездом полиции
Менеджера заведения доставили в участок.14 янв 2022 14:17
Страдания по Милохину, кощунство Навки и чары Энберта: 8 самых обсуждаемых номеров «Ледникового периода»
Подборка самых ярких выступлений звезд, которые набрали миллионы просмотров и дали повод для горячих споров в Сети.4 янв 2022 12:00
Суд отказал Земфире в иске к оскорбившему ее Евгению Гришковцу
Земфира не смогла отстоять свою честь через суд.8 дек 2021 14:38
«Как дошел до такой жизни?»: Илья Лагутенко разочаровал поклонников своим поступком
Тиктокер скоро запишет дуэты со всеми артистами эстрады.25 ноя 2021 08:27
«Других звезд нет?»: Бузова и Билан взбесили поклонников
Не все россияне хотят пускать к себе домой Олю и Диму.17 ноя 2021 16:10
«Высохла девочка»: раскрыт секрет похудения Лолиты
Пользователи не поверили Милявской.16 ноя 2021 10:59
Кто поет в фильме «Лед»?
Это дебют режиссера Олега Трофима.22 окт 2021 15:40
«С днем рождения!»: Рената Литвинова показала личное фото с Земфирой
Сегодня певица празднует 45-летие.26 авг 2021 16:00
«Настоящая Земфира умерла 20 лет назад»: блогер Лена Миро резко высказалась о новом альбоме певицы
Исполнительница выпустила новый альбом впервые за 8 лет.26 фев 2021 16:01
«Леди Совершенство»: 54-летняя Рената Литвинова в платье с глубоким декольте покорила фанатов
54-летняя Рената Литвинова поразила всех внешним видом.8 фев 2021 03:51
«Восемь лет ожиданий»: Литвинова рассказала о выходе нового альбома Земфиры и показала свежее фото певицы
Кинорежиссер, сценарист и близкая подруга Земфиры анонсировала продолжение ее музыкального творчества в своем Instagram-профиле.1 фев 2021 11:51
«Есть такой день»: Земфира поделилась нежным совместным фото на 54-летие Ренаты Литвиновой
Режиссер и актриса принимает поздравления.12 янв 2021 15:52
«У меня не целовался артист»: Рената Литвинова поделилась яркими воспоминаниями со съемок новой картины
Расслабиться на съемочной площадке актерам не помогала даже текила.4 дек 2020 12:30
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом
Пока исполнительница никак не комментирует появившуюся информацию.12 ноя 2020 13:24
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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