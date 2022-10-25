Паулина Андреева
Анну Чиповскую приняли в МХТ имени Чехова
Ранее популярная актриса работала в Московском театре Олега Табакова.25 окт 2022 09:25
Никас Сафронов пожаловался на шум в квартире Бондарчука
Сафронов раскрыл детали соседства с режиссером.21 янв 2022 13:27
Светлана Бондарчук опровергла слухи о разводе с мужем из-за измен
Супругам удалось остаться друзьями после 25 лет брака.5 янв 2022 10:35
Паулину Андрееву перестали узнавать в браке с Бондарчуком: «Превращаешься в бабку»
Андрееву сравнили с Татьяной Брухуновой.8 дек 2021 13:15
Актриса Паулина Андреева объяснила, почему не хочет зарабатывать в соцсетях
Звезде хватает денег.2 дек 2021 09:47
«Киркоров увел Даву у Бузовой»: феминистки высмеяли список знаменитых разлучниц
Феминистки заступились за известных разлучниц.24 ноя 2021 11:14
Кто озвучивает Царя в фильме «Конек-горбунок»?
Фильм по сказке про конька-горбунка снимала киностудия Columbia Pictures, при поддержке СТВ, телеканала «Россия-1», CGF и «Фонда кино».19 окт 2021 14:13
Кто озвучивает Конька-горбунка в фильме «Конек-горбунок»?
Работа над этим фильмом началась в 2018 году, но на большие экраны он вышел только три года спустя.19 окт 2021 14:09
Павел Прилучный рассказал о «Любовницах»
Актер приступает к съемкам в новой комедии.20 сен 2021 14:17
«Товарно-денежные отношения опустошают»: Андреева дала первое интервью после родов
Звезда грядущего «Вертинского» поговорила о личном.9 сен 2021 12:45
«Опять психанула»: Бондарчук подняли на смех из-за нелепой стрижки
Светская львица примерила на себя новый образ.18 мар 2021 09:58
«Красивые дети, замечательная жена»: Антон Шагин на премьере сказки «Конек-Горбунок» очаровал фанатов
Актёр появился в окружении своей семьи.17 фев 2021 11:19
«Шик и шок»: 52-летняя Светлана Бондарчук показала идеальные бедра в купальнике
Модель поделилась с пользователями Instagram фотографией.8 фев 2021 08:32
«Мини-версия»: Стасю Милославскую на фото с Петровым сравнили с Паулиной Андреевой
Актеры сделали совместное фото.7 янв 2021 10:30
«Пацаном не рождаются»: Зоя Бербер примерила мужскую роль для новогодней серии «Проекта "Анна Николаевна"»
Актриса удивила поклонников неожиданным перевоплощением.30 дек 2020 14:26
«Шикарный кадр от мужа»: Светлана Бондарчук показала смелое фото в необычной позе
Бизнесвумен отдохнула на Мальдивах.28 дек 2020 11:32
«Порадовали пуританок»: 52-летняя Светлана Бондарчук сделала откровенное фото на пляже
Звезда подразнила поклонников теплой погодой.24 дек 2020 16:29
«Зачем решили войти в ту же воду?»: «Метод-2» с Хабенским и Петровым раскритиковали эксперты
Пять лет напрасных ожиданий.25 ноя 2020 13:44
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории