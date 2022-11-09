Все новости Сергей Безруков

Сергей Безруков

Звезды
«А мы им доверяем»: Жители России назвали любимые лица в рекламе
А вы каким знаменитостям в рекламе верите?
Звезды
Взял в жены девственницу и получил особняк Пугачевой: все о Никите Преснякове
К внуку Аллы Борисовны с детства приковано внимание.
Звезды
Красавица и старик: как изменились Саша Белый и Оля из «Бригады» за 20 лет
Екатерина Гусева выглядит лучше Сергея Безрукова.
Звезды
Юморист Гарик Харламов госпитализирован с температурой под 40
Точный диагноз комика неизвестен.
Звезды
Российских звезд, раздающих «вредные советы» простым людям, поддержали: «Это их работа»
Звезды продвигают продукты, вгоняющие поклонников в «кредитное болото».
Звезды
Сергей Безруков оказался обидчивее Яны Рудковской: все дело в пародии
Актер заблокировал Соболева.
Звезды
«Как будто ровесница Никиты»: Безруков показал помолодевшую Пугачеву с внуком
Примадонна впервые за долгое время вышла в свет. 
Звезды
Ирина Безрукова вспомнила погибшего сына в его день рождения
Андрею могло бы исполниться 32 года.
Звезды
Стало известно о состоянии госпитализированного Безрукова
Безрукову удалось победить коронавирус.
Кино
Про что фильм «Бендер: Начало»: краткое содержание
“Бендер: Начало” - приключенческая кинокомедия режиссера Игоря Зайцева, приквел фильму “Двенадцать стульев”. 
Звезды
10 звезд, которым сложно поверить, что они одногодки
От Анастасии Волочковой до звезды сериала «Не родись красивой».  
Звезды
«Хотим отдыхать вдвоем»: Безруков мечтает о путешествии без детей
Актер признался, что желает отправиться на Мальдивы
Звезды
«Помним! Любим!»: звезды отметили 86-летие Табакова после скандала с Прокловой
Знаменитости выразили свою признательность мастеру, а его супруга показала фото внучки.
Звезды в соцсетях
«Семья староверов»: селфи суровых Нагиева с Бондарчуком взбудоражило поклонников
Артист поделился кадром со съемок нового проекта.
Дети
«Молодец, Машуля!»: Сергей Безруков поделился трогательным видео впервые вставшей на лыжи дочки
Звезда сериала «Бригада» умилил фанатов кадрами с наследницей.
Звезды в соцсетях
«Это действительно награда»: Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за вхождение в топ-5 лидеров доверия
Список самых «народных» артистов возглавил Константин Хабенский.
Дети
«Паровозик-папа»: Сергей Безруков показал трогательное видео с детьми на прогулке
Фанатов умилил ролик звезды «Бригады».
Дети
«Эти смешные ноги в колготках»: видео Сергея Безрукова с дочерью и сыном очаровало поклонников
Звезда сериала «Бригада» поделился новым домашним роликом.
Звезды
«Знаменитая Люся»: Шифрин рассказал, с чего началась карьера домработницы Пугачевой и Киркорова
Домработница Примадонны отличалась ответственностью и исполнительностью.
Звезды
Зудина поблагодарила Машкова, с которым не общается, за памятник Табакову
На открытии памятника известному режиссеру собралось немало знаменитостей.
Последнее
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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
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Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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