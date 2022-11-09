Сергей Безруков
«А мы им доверяем»: Жители России назвали любимые лица в рекламе
А вы каким знаменитостям в рекламе верите?9 ноя 2022 15:00
Взял в жены девственницу и получил особняк Пугачевой: все о Никите Преснякове
К внуку Аллы Борисовны с детства приковано внимание.7 окт 2022 13:51
Красавица и старик: как изменились Саша Белый и Оля из «Бригады» за 20 лет
Екатерина Гусева выглядит лучше Сергея Безрукова.28 янв 2022 15:05
Юморист Гарик Харламов госпитализирован с температурой под 40
Точный диагноз комика неизвестен.11 янв 2022 12:01
Российских звезд, раздающих «вредные советы» простым людям, поддержали: «Это их работа»
Звезды продвигают продукты, вгоняющие поклонников в «кредитное болото».20 дек 2021 15:26
Сергей Безруков оказался обидчивее Яны Рудковской: все дело в пародии
Актер заблокировал Соболева.14 дек 2021 09:49
«Как будто ровесница Никиты»: Безруков показал помолодевшую Пугачеву с внуком
Примадонна впервые за долгое время вышла в свет.12 дек 2021 17:15
Ирина Безрукова вспомнила погибшего сына в его день рождения
Андрею могло бы исполниться 32 года.7 дек 2021 12:31
Стало известно о состоянии госпитализированного Безрукова
Безрукову удалось победить коронавирус.26 окт 2021 11:49
Про что фильм «Бендер: Начало»: краткое содержание
“Бендер: Начало” - приключенческая кинокомедия режиссера Игоря Зайцева, приквел фильму “Двенадцать стульев”.25 окт 2021 14:48
10 звезд, которым сложно поверить, что они одногодки
От Анастасии Волочковой до звезды сериала «Не родись красивой».6 окт 2021 12:38
«Хотим отдыхать вдвоем»: Безруков мечтает о путешествии без детей
Актер признался, что желает отправиться на Мальдивы5 окт 2021 12:10
«Помним! Любим!»: звезды отметили 86-летие Табакова после скандала с Прокловой
Знаменитости выразили свою признательность мастеру, а его супруга показала фото внучки.18 авг 2021 10:20
«Семья староверов»: селфи суровых Нагиева с Бондарчуком взбудоражило поклонников
Артист поделился кадром со съемок нового проекта.26 фев 2021 10:23
«Молодец, Машуля!»: Сергей Безруков поделился трогательным видео впервые вставшей на лыжи дочки
Звезда сериала «Бригада» умилил фанатов кадрами с наследницей.13 янв 2021 16:35
«Это действительно награда»: Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за вхождение в топ-5 лидеров доверия
Список самых «народных» артистов возглавил Константин Хабенский.7 янв 2021 10:58
«Паровозик-папа»: Сергей Безруков показал трогательное видео с детьми на прогулке
Фанатов умилил ролик звезды «Бригады».6 янв 2021 10:27
«Эти смешные ноги в колготках»: видео Сергея Безрукова с дочерью и сыном очаровало поклонников
Звезда сериала «Бригада» поделился новым домашним роликом.21 дек 2020 17:49
«Знаменитая Люся»: Шифрин рассказал, с чего началась карьера домработницы Пугачевой и Киркорова
Домработница Примадонны отличалась ответственностью и исполнительностью.21 дек 2020 13:35
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