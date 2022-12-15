Звезды

«Привык жить в люксе уже с пеленок»: Тимати не заплатил строителям крупную сумму

Исполнитель находится на верхних строчках российского Forbes, но при этом не спешит платить по счетам — строители подали на него в суд.

Известно, что известная строительная компания «Ами-проект» подала в суд на рэпера Тимати. Несколько месяцев они пытались пойти на мировую с музыкантом, но тот отказался, и теперь их проблемы будут решаться в правовой плоскости.

Рабочие утверждают, что музыкант заказал у них работы, но не оплатил их по факту. С него хотят взыскать задолженность.

Она составляет 2,4 миллиона рублей плюс неустойка 4,4 миллиона,

— цитирует «СтарХит» Мещанский районный суд.

За прошлый год Тимати заработал 10,5 миллиона долларов. Это доходы не только от концертов и с продажи пластинок, но и от ресторанного бизнеса, а также клубных проектов музыканта. Одна его квартира стоит около 10 миллионов долларов, а таких апартаментов у звезды несколько.

Сам Тимур Юнусов (настоящее имя музыканта. — Прим. «Утро-Новости») не спешит комментировать сложившуюся ситуацию с судом. Этим будут заниматься его адвокаты.

Напомним, Тимати прославился благодаря участию в популярном шоу «Фабрика звезд», после чего пел в группе «Банда» и затем начал сольную карьеру.

Бывшая Тимати: «Он меня бесит и ведет себя так, как мне не хочется»Тимати обратился к Собчак: «Считаешь себя королевой на всем этом сером фоне»«Знаком косвенно»: таинственный жених Волочковой посмеялся над ее словами о свадьбе

🔥
🤯
😁
👏
🤔
😖
💩
Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
«Опозорили всю страну»: блогер рассказала, почему ей стало стыдно за русских в Турции
Путешествия, 18 дек 2022 14:00
Во Внуково коллапс: пассажиры в отчаянии
Путешествия, 18 дек 2022 13:09
Не дожил и до 19 лет: хоккеист из России разбился насмерть в Канаде
Спорт, 18 дек 2022 12:25
Что нельзя дарить учителям на Новый год? Педагог дал важный совет
Общество, 18 дек 2022 12:08
Главные новости
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
Пожар на фабрике во Владивостоке полыхал до неба: видео
Общество, 17 дек 2022 18:48
На заслуженный отдых выйдут немногие: в России готовят новую пенсионную реформу
Общество, Финансы, 16 дек 2022 18:47
«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»
Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионов
Общество, 16 дек 2022 12:32
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории