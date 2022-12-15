«Привык жить в люксе уже с пеленок»: Тимати не заплатил строителям крупную сумму

Исполнитель находится на верхних строчках российского Forbes, но при этом не спешит платить по счетам — строители подали на него в суд.

Известно, что известная строительная компания «Ами-проект» подала в суд на рэпера Тимати. Несколько месяцев они пытались пойти на мировую с музыкантом, но тот отказался, и теперь их проблемы будут решаться в правовой плоскости.

Рабочие утверждают, что музыкант заказал у них работы, но не оплатил их по факту. С него хотят взыскать задолженность.

Она составляет 2,4 миллиона рублей плюс неустойка 4,4 миллиона,

— цитирует «СтарХит» Мещанский районный суд.

За прошлый год Тимати заработал 10,5 миллиона долларов. Это доходы не только от концертов и с продажи пластинок, но и от ресторанного бизнеса, а также клубных проектов музыканта. Одна его квартира стоит около 10 миллионов долларов, а таких апартаментов у звезды несколько.

Сам Тимур Юнусов (настоящее имя музыканта. — Прим. «Утро-Новости») не спешит комментировать сложившуюся ситуацию с судом. Этим будут заниматься его адвокаты.

Напомним, Тимати прославился благодаря участию в популярном шоу «Фабрика звезд», после чего пел в группе «Банда» и затем начал сольную карьеру.

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