«Вогнал гвоздь в крышку гроба моей карьеры»: Ургант нашел виноватого в своем провале

Знаменитому телеведущему не дали сняться в новом фильме «Елки 9». Во всем виноват молодой, но амбициозный продюсер Евгений Кулик.

В Сети представили первый трейлер фильма «Елки 9», который выйдет без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. И если с Сергеем всё понятно — у него много работы на федеральном канале, то вот с Иваном, сидящим без дела уже больше восьми месяцев, ситуация весьма странная.

Ранее считалось, что его не пускают на ТВ из-за гражданской позиции, но как же быть с кино? Как оказалось, в «Елки 9» его не пропустил продюсер Евгений Кулик. Он решил освежить новую часть и добавить туда новые лица, а Урганту и Светлакову места просто не нашлось. Да и в своем интервью Кулик весьма остро прошелся по их актерским талантам, отметив, что ему нужны были профессионалы.

Ургант не смог молчать. По его словам, он ждал приглашения на «Елки 9» до самого конца и хотел лично переговорить с Куликом по поводу съемок, но тот не вышел на связь, оставив его без работы и, соответственно, без денег.

Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово «Евгений Кулик»,

— сказал Иван в беседе с «НСН».

Ходят слухи, что пока корпоративы тоже не очень идут у Урганта, потому что заказчики боятся с ним связываться. Поэтому он сейчас развивает проект онлайн-курсов, где выступает куратором.

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