Стала известна причина смерти актрисы Театра Луны Наталии Стешенко

37-летняя звезда сериала «Лига обманутых жен» была найдена мертвой у себя дома.

Как удалось выяснить журналистам, по предварительным данным, у актрисы Театра Луны Наталии Стешенко выявили тромбоэмболию. Она находилась дома с 10-летним сыном. По его словам, ничего не предвещало беды — он вместе с мамой спокойно проводил вечер, как вдруг актриса, сидя в кресле, потеряла сознание.

Мальчик не растерялся и побежал к соседям, попросив их вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь 37-летней звезде сериалов, у которой просто оторвался тромб.

Как рассказывают родные, Наталия ничем не болела и ни на что не жаловалась ранее. Более того, 3 декабря она собиралась отмечать день рождения и хотела собрать всех друзей на праздник.

Отметим, что в элитной квартире в Хамовниках она проживала с сыном и супругом, известным бизнесменом. Несмотря на семью, актриса не забросила сцену и продолжала играть в Театре Луны в трех спектаклях. Последний раз это случилось 24 сентября. А в труппе она числилась с 2006 года.

Пока что нет данных, когда и где пройдет прощание с актрисой, а также когда пройдут похороны, сообщает MK.RU.

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