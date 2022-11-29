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«Мисс Казахстан» Наталия Стешенко найдена мертвой в московской квартире

Труп звезды сериала «Лига обманутых женщин» нашел ребенок.

СМИ сообщают о смерти 37-летней актрисы Наталии Стешенко, которую дома обнаружил мертвой ее ребенок.

Сообщается, что труп Наталии был найден накануне. Бездыханное тело Стешенко лежало в квартире на Ростовской набережной. В полицию обратился ребенок (по-видимому, наследник артистки), который также попросил вызвать скорую помощь.

На место сразу же выехали следователи и криминалисты, которые предварительно установили, что насильственной смерти не было. Сейчас предстоит выяснить, что же случилось с актрисой в квартире.

Отметим, что Наталия Стешенко родом из Казахстана. В 2000 году она приняла участие в местном конкурсе красоты и завоевала титул «Мисс Казахстан». Позже отправилась в Москву, где окончила ВГИК, а после начала работать в Театре Луны. Стешенко отметилась главной ролью в кинокомедии «Лига обманутых женщин», сообщает MK.RU.

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Источник фото: кадр из видео Автор: Татьяна Вайвалова
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