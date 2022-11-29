Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» сравнил участников шоу с Жириновским

Сергей Сафронов со скандалом покинул шоу и разоблачил многих экстрасенсов. Сейчас он пытается бороться с ними.

Сергей Сафронов на протяжении нескольких лет был ведущим популярного шоу «Битва экстрасенсов», где вместе с магами и колдунами пытался разгадать тайны. Как никто другой, он знает все тайны проекта и подводные камни, поэтому в какой-то момент решил выдать всё наружу. Так, по словам Сафронова, сами участники — это актеры, которые просто «играют» свою роль. Им сливают информацию, а они уже должны сделать из этого шоу и красивую историю.

Теперь Сергей не верит ни астрологам, ни экстрасенсам, называя их «шарашкиной конторой», а также подчеркивает, что они играют в угадайку.

При этом он не сомневается, что есть умные и образованные люди, которые не только хорошо знают свой предмет, но и могут предсказать какие-то вещи на основе знаний. В пример он привел Жириновского, которого уже называют «Вангой XXI века».

Он был политически безумно подкован, изучал не только Россию, но и весь мир,

— говорит Сафронов в интервью «Пятому каналу».

Именно поэтому политику было легко предсказать многие вещи, до которых простому смертному додуматься не так просто.

Напомним, Владимир Жириновский умер весной 2022 года после заражения коронавирусом. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь в больнице, но не смогли вытащить политика.

Самая продаваемая молодежная певица в мире анонсировала новый альбомВ театре Градского через год после его смерти произошли большие перемены«Я недавно ушел»: объявлен ведущий нового сезона «Голос. Дети», и это не Нагиев